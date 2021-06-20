Австралійські вчені почали випробування вакцини нового типу від коронавірусу у вигляді спрею

В Австралії почалися клінічні випробування нового типу вакцини проти COVID-19, яка вводитиметься в організм за допомогою назального спрею.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Вчені з дослідницької організації Nucleus Network в Брисбені вважають, що лікування може бути більш ефективним проти вірусу, ніж препарати AstraZeneca й Pfizer, і що воно дозволить зробити щеплення пацієнтам, які бояться голок.

Медичний директор Nucleus Network доктор Пол Гріффін, сказав, що цей препарат націлений на зниження ризику зараження, тоді як інші ліки в основному захищають від розвитку важких симптомів COVID-19.

«Основна перевага полягає в тому, що коли ми вводимо вакцину тим же шляхом, яким потрапляє патоген або вірус, то, сподіваюся, відповідь буде більш ефективною і фактично запобігатиме проникненню вірусу», — сказав Гріффін. Австралійські дослідники зазначають, що вакцина у вигляді назального спрею буде доступна через 1-2 роки.