Австралийские ученые начали испытание вакцины нового типа от коронавируса в виде спрея

В Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Ученые из исследовательской организации Nucleus Network в Брисбене считают, что лечение может быть более эффективным против вируса, чем препараты AstraZeneca и Pfizer, и что оно позволит сделать прививки пациентам, которые боятся игл.

Медицинский директор Nucleus Network доктор Пол Гриффин, сказал, что этот препарат нацелен на снижение риска заражения, тогда как другие лекарства в основном защищают от развития тяжелых симптомов COVID-19.

«Основное преимущество заключается в том, что когда мы вводим вакцину тем же путем, которым попадает патоген или вирус, то, надеюсь, ответ будет более эффективным и фактически предотвратит проникновение вируса», — сказал Гриффин. Австралийские исследователи отмечают, что вакцина в виде назального спрея будет доступна через 1-2 года.