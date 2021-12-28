Минздрав: В Украине растет количество заболевших гриппом и ОРВИ — уже почти 3 миллиона человек

В Украине в настоящее время гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией заболели 2,8 миллиона человек, 38% из которых — дети до 17 лет.

Об этом вечером 28 декабря сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Институт инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук Украины уже выявил циркуляцию вируса гриппа A(H3N2) и гриппа В.

Ляшко отметил, что ежегодно производители вакцин адаптируют свои препараты к штаммам гриппа, которые циркулируют именно в данный период времени, поэтому своевременная вакцинация защитит от тяжелого течения болезни и ее последствий. Так, например, с начала эпидемического сезона против гриппа уже вакцинировано 113 818 человек.