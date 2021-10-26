Исследование: С началом пандемии коронавируса исчез один из самых распространенных штаммов гриппа

Исследователи Мельбурнского университета заявили, что при отслеживании заболеваемости гриппом с марта 2020 года ни в одном из случаев не выявили штамм B/Yamagata. Специалисты также уточнили, что B/Yamagata всегда имел тенденцию быть менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа, и мутировал медленно — вакцина от него не обновлялась с 2015 года.

Один из четырех наиболее распространенных штаммов гриппа — В/Yamagata — после начала пандемии COVID-19 полностью исчез.

«Эти факторы в сочетании с условиями пандемии COVID-19, возможно, способствовали сильному подавлению глобальной циркуляции B/Yamagata и потенциальному исчезновению этого вида», — считают ученые.

Сообщается, что структура нынешней вакцины против гриппа включает четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиной), грипп B/Виктория и грипп B/Yamagata. Штаммы гриппа А считаются более заразными, в то время как грипп B распространяется медленнее и в основном среди детей школьного возраста и подростков.

В то же время американские специалисты призывают не спешить с выводами об исчезновении штамма. «Я бы с осторожностью назвал это победой, потому что грипп — непостоянный зверь», — сказал Ричард Кеннеди, ведущий исследователь вакцин из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота.

Кеннеди добавил, что B/Yamagata имеет тенденцию сильнее распространяться в одни годы, а в другие практически исчезать. Однако ученый считает, что исчезновение штамма могло бы помочь специалистам победить грипп в будущем и удешевить производство вакцины.