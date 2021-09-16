Минздрав призвал вакцинироваться от гриппа. В Украине ожидается четыре штамма

В Украине в новом эпидсезоне ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Минздрав призвал вакцинироваться медиков, учителей, пожилых людей старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

По прогнозам, в Украине будут распространены штаммы A/Victoria (H1N1), A/Cambodia (H3N2), В/Washington и B/Phuket. Ранее Минздрав B/Phuket не указывал в прогнозе.

В ведомстве отметили, что вакцинироваться лучше до начала циркуляции вирусов гриппа — в сентябре-октябре, чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. Однако прививки можно делать и позже, даже если в регионе зафиксированы сезонные вспышки заболеваемости. Минздрав напоминает, что вакцинация от гриппа безопасна.

В министерстве отмечают, что в условиях пандемии COVID-19 прививки от гриппа особенно актуальны.