МОЗ закликав вакцинуватися від грипу. В Україні очікується чотири штами

В Україні в новому епідсезоні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Міністерство охорони здоров’я закликало вакцинуватися медиків, вчителів, людей похилого віку старше 65 років, вагітних і людей з хронічними захворюваннями.

За прогнозами, в Україні будуть поширені штами A/Victoria (H1N1), A/Cambodia (H3N2), В/Washington і B/Phuket. Раніше МОЗ B/Phuket не вказували у прогнозі.

У відомстві зазначили, що вакцинуватися краще до початку циркуляції вірусів грипу — у вересні-жовтні, щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Однак щеплення можна робити і пізніше, навіть якщо в регіоні зафіксовано сезонні спалахи захворюваності. МОЗ нагадує, що вакцинація від грипу безпечна.

У міністерстві зазначають, що в умовах пандемії COVID-19 щеплення від грипу особливо актуальні.