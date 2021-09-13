МОЗ: епідемсезон грипу в Україні буде — очікуються три штами

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що епідемічний сезон грипу у 2021—2022 році буде на рівні минулого року, але очікується циркуляція трьох штамів: B/Washington, H1N1 і H3N2.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Епідсезон не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.

Кузін заявив, що торік у багатьох хворих на грип хвороба проходила важко, а деякі зіткнулися з віддаленими наслідками. Тому з червня відомство почало переговори щодо передачі Україні вакцини за рахунок гуманітарної допомоги. В аптеки планують поставити приблизно мільйон доз.