МОЗ: епідемсезон грипу в Україні буде — очікуються три штами

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що епідемічний сезон грипу у 2021—2022 році буде на рівні минулого року, але очікується циркуляція трьох штамів: B/Washington, H1N1 і H3N2.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Епідсезон не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш тяжкого перебігу хвороби.
Кузін заявив, що торік у багатьох хворих на грип хвороба проходила важко, а деякі зіткнулися з віддаленими наслідками. Тому з червня відомство почало переговори щодо передачі Україні вакцини за рахунок гуманітарної допомоги. В аптеки планують поставити приблизно мільйон доз.
Також Кузін анонсував виробництво вакцини проти грипу від українського виробника. Її поява запланована на перше півріччя 2022-го.
«Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина в монодозних шприцах», — сказав Кузін.
- У 2020 році в Україні через ГРВІ спостерігалося перевищення епідпорогу. У листопаді за один тиждень захворіли майже 200 тисяч людей.
- У вересні цього року компанія Moderna повідомила про розробку комбінованої вакцини від коронавірусу та грипу.