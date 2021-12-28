Додаток «Дія» сповіщуватиме українців про виклики на судові засідання

У додатку «Дія» запустили бета-тест повідомлень про судові засідання, які стосуються користувача. Людина заздалегідь отримає повідомлення про те, яка судова суперечка та ким вона виступає — позивачем або відповідачем.
Про це розробники повідомили 28 грудня.
«Тепер не буде випадків, коли суд надсилає судове повідомлення звичайною поштою, а ви про це вперше чуєте. Завдяки повідомленням «Дії» ви будете поінформовані вчасно», — пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Додаток оновлювати не потрібно, треба увімкнути в налаштуваннях опцію «Дозволити сповіщення». Ось відеоінструкція:
- У додатку «Дія» стартував бета-тест двох нових функцій — PhotoID без гімнастики для шиї та опитування як частина інструменту електронної демократії.
- Незабаром у додатку «Дія» можна буде отримувати повідомлення про перевірку кредитної історії. Також «Дія» оновила правила авторизації.
- 20 грудня на порталі «Дія» зʼявилися три нові COVID-сертифікати.