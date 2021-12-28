Приложение «Дія» будет извещать украинцев о вызовах на судебные заседания

В приложении «Дія» запустили бета-тест сообщений о судебных заседаниях, которые касаются пользователя. Человек заранее получит уведомление о том, какой судебный спор и кем он выступает — истцом или ответчиком.

Об этом разработчики сообщили 28 декабря.

«Теперь не будет случаев, когда суд посылает судебное уведомление обычной почтой, а вы об этом впервые слышите. Благодаря сообщениям «Дія» вы будете проинформированы вовремя», — пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Приложение обновлять не надо, нужно включить в настройках опцию «Разрешить уведомления». Вот видеоинструкция: