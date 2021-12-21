Минцифры: Пользователи «Дії» смогут узнать, кто проверял их кредитную историю

В приложении «Дія» станет доступна возможность получать уведомления о проверке кредитной истории.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Функцию можно активировать в настройках уведомлений. «Теперь вы сможете получить уведомление, когда кто-нибудь будет проверять вашу кредитную историю с целью открытия кредита», — заявили в Минцифры.
Ведомство объяснило, что если на гражданина взяли новый кредит, который он не открывал, то можно будет сразу из приложения перейти по ссылке, узнать детали и написать жалобу.
«Проверять Вашу кредитную историю могут банки, финучреждения и даже работодатели, когда Вы устраиваетесь на работу. Однако при этом никто не сообщает человеку, когда кто-то проверяет его кредитную историю. А главное — зачем это делают», — объяснили в Минцифры.
Ведомство надеется, что уведомления в «Дії» помогут украинцам не пострадать от разных кредитных мошенников и сохранить собственные средства.
- «Дія» — электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, был запущен 6 февраля 2020 года. В него входит одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами. После запуска на портале было 50 электронных услуг, среди них — регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных «єМалятко».
- С 17 декабря украинцы могут подавать заявление на получение компенсации вместо «свертка малыша», который выдают в роддоме, через раздел «єМалятко» на портале «Дія».