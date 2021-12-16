«Дія» обновила правила авторизации по ID-карте

Авторизация в приложении «Дія» с помощью ID-карты теперь происходит по новым правилам.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
В восемь утра приложение перешло на новую квалифицированную электронную печать, которая используется для защиты данных при авторизации через BankID. Банки ее проверяют и передают данные в «Дію» — это позволяет определить пользователя и подтянуть все его документы в приложение.
Поскольку банки еще обновляют данные в системе, то во время авторизации в течение дня может возникать ошибка, но можно войти в приложение с помощью чипа NFC ID-карты.
Для входа с помощью чипа необходимо зайти в приложение и выбрать авторизацию через NFC, сфотографировать обратную сторону ID-карты, приложить карту к задней панели телефона для считывания данных и подтвердить личность с помощью Photo ID.
- В приложении «Дія» появятся новые услуги — назначение и перерасчет пенсий, а также субсидия. Для оформления выплат пенсионерам больше не придется ходить в госорганы.
- С 1 декабря Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование изменения прописки онлайн в «Дії». Записаться могут почти все граждане, кроме жителей некоторых городов.