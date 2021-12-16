«Дія» обновила правила авторизации по ID-карте

Авторизация в приложении «Дія» с помощью ID-карты теперь происходит по новым правилам.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

В восемь утра приложение перешло на новую квалифицированную электронную печать, которая используется для защиты данных при авторизации через BankID. Банки ее проверяют и передают данные в «Дію» — это позволяет определить пользователя и подтянуть все его документы в приложение.

Поскольку банки еще обновляют данные в системе, то во время авторизации в течение дня может возникать ошибка, но можно войти в приложение с помощью чипа NFC ID-карты.

Для входа с помощью чипа необходимо зайти в приложение и выбрать авторизацию через NFC, сфотографировать обратную сторону ID-карты, приложить карту к задней панели телефона для считывания данных и подтвердить личность с помощью Photo ID.