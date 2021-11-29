В «Дія» появится новая услуга — назначение и перерасчет пенсий

Оформить пенсию и ее перерасчет можно будет на портале «Дія».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Для оформления выплат пенсионерам больше не придется ходить в госорганы.

«Теперь они смогут сделать это, не выходя из дома, на портале «Дія». Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку — и все. В условиях пандемии эти инновации помогут взрослым людям предотвратить лишние риски заболеть в очередях, а также сохранят их здоровье или даже жизнь», — заявил Федоров.

По словам министра, в новой услуге весь процесс максимально автоматизирован, так, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время ожидания.