У «Дія» зʼявиться нова послуга — призначення та перерахунок пенсій

Оформити пенсію та її перерахунок можна буде на порталі «Дія».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для оформлення виплат пенсіонерам більше не доведеться ходити до держорганів.

«Тепер вони зможуть це зробити, не виходячи з дому, на порталі «Дія». Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку — і все. В умовах пандемії ці інновації допоможуть старшим людям запобігти зайвим ризикам захворіти у чергах, а відтак збережуть здоров’я чи навіть життя», — заявив Федоров.

За словами міністра, у новій послузі весь процес максимально автоматизований, так, щоб скоротити кількість документів, полів для заповнення та час очікування.