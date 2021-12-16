«Дія» оновила правила авторизації за ID-карткою

Авторизація у додатку «Дія» за допомогою ID-картки тепер здійснюється за новими правилами.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

О восьмій ранку додаток перейшов на нову кваліфіковану електронну печатку, яка використовується для захисту даних при авторизації через BankID. Банки її перевіряють та передають дані в «Дію» — це дозволяє визначити користувача та підтягнути всі його документи в додаток.

Оскільки банки ще оновлюють дані в системі, тому під час авторизації протягом дня може виникати помилка, але можна буде ввійти у додаток за допомогою чипа NFC ID-картки.

Для входу за допомогою чипа необхідно зайти в «Дію» та обрати авторизацію через NFC, сфотографувати зворотню сторону ID-картки, прикласти картку до задньої панелі телефону для зчитування даних та підтвердити особу за допомогою Photo ID.