У додатку «Дія» зʼявляться дві нові функції — PhotoID і опитування

У додатку «Дія» стартував бета-тест двох нових функцій — PhotoID «без гімнастики для шиї» і опитування, як частина інструменту електронної демократії.
Користувачі «Дії» можуть взяти участь у бета-тестуванні нових функцій. Для цього потрібно перейти за посиланням і зареєструватися. Після цього на електронну пошту надійде лист із докладними інструкціями. Доступ до тестування відкриватиметься не одразу і займе деякий час.
Стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох одразу. Проте, для тестування PhotoID у «Дії» має бути біометричний документ — ID-картка або закордонний паспорт.
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