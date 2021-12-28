Потяги «Укрзалізниці» затримуються через негоду

«Укрзалізниця» попереджає пасажирів, що через погодні умови деякі пасажирські та приміські потяги курсують із затримкою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі потяги, які відправляються з Києва у напрямку півдня та заходу України і зворотно.

«На 47 хвилин затримується потяг № 12 Київ — Новоолексіївка, напонад дві години — потяг № 81 Харків — Новоолексіївка», — повідомили в компанії.

В «УЗ» перепрошують за вимушену затримку і просять слідкувати за новинами на офіційних каналах звʼязку. Контактний центр АТ «Укрзалізниця»: 0 800 503 111.