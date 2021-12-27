У Києві створюють штаб територіальної оборони. У січні планують провести навчання

У Києві створюють штаб територіальної оборони. У січні в місті планують провести провести командно-штабні навчання.

Про це пише пресслужба КМДА.

«Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів», — підкреслив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, особливу увагу варто приділити об’єктам критичної інфраструктури міста, яких у Києві близько 500. Водночас заступник голови КМДА Андрій Крищенко підкреслив, що найближчим часом мають розгорнути систему тероборони Києва.

Також у КМДА нагадали, що набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.