В Киеве создают штаб территориальной обороны. В январе планируют провести учения

В Киеве создают штаб территориальной обороны. В январе в городе планируют провести командно-штабные учения.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
«Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, особое внимание следует уделить объектам критической инфраструктуры города, которых в Киеве около 500. В то же время, заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко подчеркнул, что в ближайшее время должны развернуть систему терробороны Киева.
Также в КГГА напомнили, что набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью более 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- России при вторжении угрожают масштабные санкции, вплоть до отключения от платежной системы SWIFT. В РФ уже заявили, что «выживут», если это произойдет.