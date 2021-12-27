«Людина-павук» став найкасовішим фільмом за час пандемії коронавірусу

Фантастичний фільм Spider-Man: No Way Home («Людина-павук: Додому шляху нема») за 12 днів став найкасовішим фільмом з початку пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє Variety.
За даними видання, фільм «Людина-павук» став першим з 2019 року, який зміг зібрати мільярд доларів у глобальному прокаті. В Україні стрічка вийшла 16 грудня і за перший вік-енд зібрала $2,4 мільйона.
У 2021-му найближчими до цього показника були голлівудська шпигунська драма «Джеймс Бонд: Не час помирати» ($774 млн у глобальному прокаті) та китайський військовий фільм «Битва на озері Чанцзінь» ($902 млн).
- У квітні минулого року видавництво Marvel Comics виклало у вільний доступ понад сотню випусків своїх найпопулярніших коміксів.
- У вересні 2019 року стало відомо, що один з головних героїв коміксів — Людина-павук — більше не зʼявиться в сазі про всесвіт Marvel.
- За версією американського журналу People найсексуальнішим чоловіком 2021 року став зірка кінематографічного всесвіту Marvel Пол Радд. Він добре знайомий глядачам за фільмами «Людина-мураха» (2015), «Перший месник: Протистояння» (2016), «Людина-мураха та Оса» (2018), «Месники: Завершення» (2019) і «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» (2022).