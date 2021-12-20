Премʼєра «Людини-павука» за перший вік-енд зібрала в Україні $2,4 млн

В Україні за перший вік-енд премʼєра фільму Spider-Man: No Way Home («Людина-павук: Додому шляху нема») зібрала $2,4 мільйона. У прокат стрічка вийшла 16 грудня.

Такому результату, зокрема, посприяла виплата понад трьом мільйонам українців по тисячі гривень за вакцинацію. Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що найбільше цих коштів українці вже витратили на перегляд фільмів у кінотеатрах.

Над створенням нового фільму працювали Columbia Pictures і Marvel Studios. Світова премʼєра відбулася 13 грудня в Лос-Анджелесі і за тиждень вона зібрала у світі $587,2 мільйона. Загальний бюджет фільму — $200 мільйонів.

Картина посіла третю сходинку за успішністю прем’єри в історії кіно. На першому місці лишається фільм «Месники: Фінал» з $1,2 мільярда касових зборів, а на другому — «Месники: Війна нескінченності» ($640 мільйонів).