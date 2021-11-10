Зірка кіновсесвіту Marvel Пол Радд став найсексуальнішим чоловіком року за версією журналу People

За версією американського журналу People, найбільш сексуальним чоловіком 2021 року став зірка кінематографічного всесвіту Marvel Пол Радд.

Він добре знайомий глядачам із фільмів «Людина-мураха» (2015), «Перший месник: Протистояння» (2016), «Людина-мураха та Оса» (2018), «Месники: Завершення» (2019) і «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» (2022).

Такий статус здивував актора, оскільки він не чув на свою адресу компліментів про сексуальність.

«Думаю, коли люди почують, що мене назвали найсексуальнішим чоловіком року, скажуть: «Що?» Повірте, це не хибна скромність. Так багато хлопців, гідних цього статусу, окрім мене», — зазначив актор.

Пол Радд вже 18 років перебуває у шлюбі та виховує двох дітей: 17-річного сина Джека і 12-річну дочку Дербі. Акторові 52 роки, він продовжує зніматися в кіно. Невдовзі на екрани вийде франшиза «Мисливці за привидами: Спадкоємці» з ним у головній ролі.