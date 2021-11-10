Звезда киновселенной Marvel Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People

По версии американского журнала People, самым сексуальным мужчиной 2021 года стал звезда кинематографической вселенной Marvel Пол Радд.

Он хорошо знаком зрителям по фильмам «Человек-муравей» (2015), «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Человек-муравей и Оса» (2018), «Мстители: Завершение» (2019) и «Человек-муравей Оса: Квантомания» (2022).

Такой статус удивил актера, поскольку он не слышал в свой адрес комплиментов о сексуальности.

«Думаю, когда люди услышат, что меня назвали самым сексуальным мужчиной года, скажут: «Что?» Поверьте, это не ложная скромность. Очень много ребят достойны этого статуса, кроме меня», — отметил актер.

Пол Радд уже 18 лет состоит в браке и воспитывает двоих детей: 17-летнего сына Джека и 12-летнюю дочь Дерби. Актеру 52 года, он продолжает сниматься в кино. Вскоре на экраны выйдет франшиза «Охотники за привидениями: Наследники» с ним в главной роли.