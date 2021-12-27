«Человек-паук» стал самым кассовым фильмом за время пандемии коронавируса

Фантастический фильм Spider-Man: No Way Home («Человек-паук: Домой пути нет») за 12 дней стал самым кассовым фильмом с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Variety.

По данным издания, фильм «Человек-паук» стал первым с 2019 года, который смог собрать миллиард долларов в глобальном прокате. В Украине лента вышла 16 декабря и за первый уик-энд собрала $2,4 миллиона.

В 2021 году наиболее близки к этому показателю были голливудская шпионская драма «Джеймс Бонд: Не время умирать» ($774 млн в глобальном прокате) и китайский военный фильм «Битва на озере Чанцзинь» ($902 млн).