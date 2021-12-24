Через посилення карантину Wizz Air скасувала низку рейсів з України в Європу

Крім того, компанія внесла зміни у літній розклад і перенесла старт та відновлення декількох рейсів з України. Наприклад, до липня 2022 року вони відклали початок виконання рейсів з Києва в Малагу, зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу, з Одеси у Вроцлав, із Запоріжжя в Відень та з Харкова в Пардубиці.

Ірландська авіакомпанія Ryanair у січні 2022 року тимчасово скасовує деякі рейси з України. Що стало причиною цього рішення — невідомо.