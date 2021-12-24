Из-за усиления карантина Wizz Air отменила ряд рейсов из Украины в Европу

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении международных европейских рейсов. Треть сокращенных рейсов касаются сообщения с Италией, поскольку там ограничили возможность пропуска в страну даже вакцинированных иностранцев.
Об этом сообщает Lowcostavia.
Так, исчезли из продажи билеты на рейсы из Харькова, Запорожья, Одессы, Львова и Киева.
Полный список отсутствующих в продаже рейсов Wizz Air из Украины:
- Харьков — Венеция;
- Запорожье — Будапешт;
- Запорожье — Дортмунд;
- Запорожье — Милан;
- Одесса — Болонья;
- Одесса — Гданьск;
- Одесса — Катовице;
- Киев — Ганновер;
- Львов — Верона;
- Львов — Щецин.
Также существует вероятность того, что Wizz Air еще вернет некоторые отмененные рейсы или наоборот отменит новые.
Кроме того, компания внесла изменения в летнее расписание и перенесла старт и возобновление нескольких рейсов из Украины. К примеру, до июля 2022 года они отложили начало выполнения рейсов из Киева в Малагу, из Львова в Афины, Салоники, Венецию, Ниццу и Братиславу, из Одессы во Вроцлав, из Запорожья в Вену и из Харькова в Пардубице.
- Авиакомпания Ryanair в январе 2022 года временно отменяет некоторые рейсы из Украины. Что стало причиной этого решения, неизвестно.