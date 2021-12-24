Из-за усиления карантина Wizz Air отменила ряд рейсов из Украины в Европу

Кроме того, компания внесла изменения в летнее расписание и перенесла старт и возобновление нескольких рейсов из Украины. К примеру, до июля 2022 года они отложили начало выполнения рейсов из Киева в Малагу, из Львова в Афины, Салоники, Венецию, Ниццу и Братиславу, из Одессы во Вроцлав, из Запорожья в Вену и из Харькова в Пардубице.

Авиакомпания Ryanair в январе 2022 года временно отменяет некоторые рейсы из Украины. Что стало причиной этого решения, неизвестно.