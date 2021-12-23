Ryanair отменила 17 рейсов из Украины — список

Ирландская авиакомпания Ryanair в январе 2022 года временно отменяет некоторые рейсы из Украины. Причины этого решения неизвестны.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Какие рейсы отменят:

Киев — Быдгощ с 10 по 31 января;

Киев — Мальта с 10 по 31 января;

Львов — Бари с 10 по 31 января;

Львов — Палермо с 10 по 31 января;

Львов — Пиза с 10 по 31 января;

Львов — Турин с 10 по 31 января;

Львов — Манчестер с 10 по 31 января;

Львов — Братислава с 10 по 31 января;

Харьков — Вильнюс с 6 по 31 января;

Харьков — Варшава с 6 по 31 января;

Харьков — Краков с 6 по 31 января;

Харьков — Познань с 6 по 31 января;

Харьков — Будапешт с 6 по 31 января;

Харьков — Милан с 6 по 31 января;

Одесса — Катовице с 10 по 31 января;

Одесса — Болонья с 10 по 31 января;

Одесса — Барселона с 10 по 31 января.

Недавно в международном аэропорту «Львов» произошли массовые задержки и отмены рейсов. Часть из них перенаправили в аэропорт «Борисполь».