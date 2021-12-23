Ryanair скасувала 17 рейсів з України — список

Ірландська авіакомпанія Ryanair у січні 2022 року тимчасово скасовує деякі рейси з України. Що стало причиною цього рішення — невідомо.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Які рейси будуть скасовані:

Київ — Бидгощ з 10 до 31 січня;

Київ — Мальта з 10 до 31 січня;

Львів — Барі з 10 до 31 січня;

Львів — Палермо з 10 до 31 січня;

Львів — Піза з 10 до 31 січня;

Львів — Турин з 10 до 31 січня;

Львів — Манчестер з 10 до 31 січня;

Львів — Братислава з 10 до 31 січня;

Харків — Вільнюс з 6 до 31 січня;

Харків — Варшава з 6 до 31 січня;

Харків — Краків з 6 до 31 січня;

Харків — Познань з 6 до 31 січня;

Харків — Будапешт з 6 до 31 січня;

Харків — Мілан з 6 до 31 січня;

Одеса — Катовіце з 10 до 31 січня;

Одеса — Болонья з 10 до 31 січня;

Одеса — Барселона з 10 до 31 січня.

Нещодавно в міжнародному аеропорту «Львів» сталися масові затримки та скасування рейсів. Частину з них перенаправили до аеропорту «Бориспіль».