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Ryanair скасувала 17 рейсів з України — список

Автор:
Софія Телішевська
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Ірландська авіакомпанія Ryanair у січні 2022 року тимчасово скасовує деякі рейси з України. Що стало причиною цього рішення — невідомо.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Які рейси будуть скасовані:

  • Київ — Бидгощ з 10 до 31 січня;
  • Київ — Мальта з 10 до 31 січня;
  • Львів — Барі з 10 до 31 січня;
  • Львів — Палермо з 10 до 31 січня;
  • Львів — Піза з 10 до 31 січня;
  • Львів — Турин з 10 до 31 січня;
  • Львів — Манчестер з 10 до 31 січня;
  • Львів — Братислава з 10 до 31 січня;
  • Харків — Вільнюс з 6 до 31 січня;
  • Харків — Варшава з 6 до 31 січня;
  • Харків — Краків з 6 до 31 січня;
  • Харків — Познань з 6 до 31 січня;
  • Харків — Будапешт з 6 до 31 січня;
  • Харків — Мілан з 6 до 31 січня;
  • Одеса — Катовіце з 10 до 31 січня;
  • Одеса — Болонья з 10 до 31 січня;
  • Одеса — Барселона з 10 до 31 січня.

Нещодавно в міжнародному аеропорту «Львів» сталися масові затримки та скасування рейсів. Частину з них перенаправили до аеропорту «Бориспіль».