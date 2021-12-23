Ryanair скасувала 17 рейсів з України — список

Ірландська авіакомпанія Ryanair у січні 2022 року тимчасово скасовує деякі рейси з України. Що стало причиною цього рішення — невідомо.
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
Які рейси будуть скасовані:
- Київ — Бидгощ з 10 до 31 січня;
- Київ — Мальта з 10 до 31 січня;
- Львів — Барі з 10 до 31 січня;
- Львів — Палермо з 10 до 31 січня;
- Львів — Піза з 10 до 31 січня;
- Львів — Турин з 10 до 31 січня;
- Львів — Манчестер з 10 до 31 січня;
- Львів — Братислава з 10 до 31 січня;
- Харків — Вільнюс з 6 до 31 січня;
- Харків — Варшава з 6 до 31 січня;
- Харків — Краків з 6 до 31 січня;
- Харків — Познань з 6 до 31 січня;
- Харків — Будапешт з 6 до 31 січня;
- Харків — Мілан з 6 до 31 січня;
- Одеса — Катовіце з 10 до 31 січня;
- Одеса — Болонья з 10 до 31 січня;
- Одеса — Барселона з 10 до 31 січня.
Нещодавно в міжнародному аеропорту «Львів» сталися масові затримки та скасування рейсів. Частину з них перенаправили до аеропорту «Бориспіль».