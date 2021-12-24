ВАКС засудив колишнього заступника голови правління «Укргазвидобування» Олексія Тамразова до 5 років вʼязниці

Ексзаступника голови правління «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, обвинуваченого у спробі підкупити прокурора, засудили до 5 років позбавлення волі.

Відповідне рішення 24 грудня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Також суд застосував процедуру спеціальної конфіскації щодо $100 тисяч, які були хабарем.

Згідно з матеріалами справи, Тамразов передав прокурору тоді ще Генеральної прокуратури $100 тисяч за те, щоб він дав можливість слідчому судді Печерського райсуду Києва скасувати арешт понад 8 мільйонів кубічних метрів газу, а також не звертався з клопотанням про повторне накладення арешту на це майно.