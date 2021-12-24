ВАКС засудив колишнього заступника голови правління «Укргазвидобування» Олексія Тамразова до 5 років вʼязниці

Ексзаступника голови правління «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, обвинуваченого у спробі підкупити прокурора, засудили до 5 років позбавлення волі.
Відповідне рішення 24 грудня ухвалив Вищий антикорупційний суд.
Також суд застосував процедуру спеціальної конфіскації щодо $100 тисяч, які були хабарем.
Згідно з матеріалами справи, Тамразов передав прокурору тоді ще Генеральної прокуратури $100 тисяч за те, щоб він дав можливість слідчому судді Печерського райсуду Києва скасувати арешт понад 8 мільйонів кубічних метрів газу, а також не звертався з клопотанням про повторне накладення арешту на це майно.
- У серпні 2018 року колишнього заступника керівника «Укргазвидобування» Олексія Тамразова затримали начебто при спробі дати прокурору хабар. Тоді йшлося про $200 тисяч.
- Печерський районний суд заарештував Тамразова на два місяці з заставою в 3 млн гривень. Після внесення застави він вийшов із СІЗО.
- Через тиждень співробітники тоді ще Генеральної прокуратури повторно затримали Тамразова. За даними правоохоронців, він є підозрюваним в іншому провадженні, повʼязаному з діяльністю «Укргазвидобування» і «Нафтогазу». Заставу в 20 мільйонів гривень за нього внесли ще через тиждень.