ВАКС приговорил бывшего замглавы правления «Укргаздобычи» Алексея Тамразова к 5 годам тюрьмы

Экс-замглавы правления «Укргаздобычи» Алексей Тамразов, обвиняемый в попытке подкупить прокурора, был приговорен к 5 годам лишения свободы.
Соответствующее решение 24 декабря вынес Высший антикоррупционный суд.
Также суд применил процедуру специальной конфискации в отношении $100 тысяч, которые были взяткой.
Согласно материалам дела, Тамразов передал прокурору тогда еще Генеральной прокуратуры $100 тысяч за то, чтобы он дал возможность следователю судьи Печерского райсуда Киева отменить арест более 8 миллионов кубических метров газа, а также не обращался с ходатайством о повторном наложении ареста на это имущество.
- В августе 2018 года бывшего заместителя руководителя «Укргаздобычи» Алексея Тамразова задержали якобы при попытке дать прокурору взятку. Тогда речь шла о $200 тысячах.
- Печерский районный суд арестовал Тамразова на два месяца с залогом в 3 млн гривен. После внесения залога он вышел из СИЗО.
- Через неделю сотрудники тогда еще Генеральной прокуратуры повторно задержали Тамразова. По данным правоохранителей, он подозревается в другом производстве, связанном с деятельностью «Укргаздобычи» и «Нафтогаза». Залог в 20 миллионов гривен за него внесли еще через неделю.