Вітер «здув» ціну на газ у Європі — вартість палива знизилася до $1 300

Станом на ранок 24 грудня частка вітрової генерації електроенергії зросла до 13,8% (до цього протягом тижня максимально було 7,1%) через посилення вітру.

Вітер знизив вартість газу на 40% від початку тижня, коли ціна палива перевищувала $2 тисячі .

Зазначимо, на торгах у четвер вартість газу на TTF за контрактом «на день уперед» зупинилася на позначці $1 485 за тисячу кубометрів, зранку у п’ятницю січневий ф’ючерс на біржі ICE Futures торгується на рівні $1 300 за тисячу кубометрів і продовжує знижуватися.

За даними Gas Infrastructure Europe, наразі запаси газу в підземних сховищах Європи становлять 57,5% від загальної місткості.