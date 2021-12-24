Ветер «сдул» цену на газ в Европе — стоимость топлива снизилась до $1 300

Ветер снизил стоимость газа на 40% с начала недели, когда цена топлива превышала $2 тысячи.
Об этом свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
По состоянию на утро 24 декабря доля ветровой генерации электроэнергии возросла до 13,8% (до этого в течение недели максимально было 7,1%) из-за усиления ветра.
Отметим, на торгах в четверг стоимость газа на TTF по контракту на день вперед остановилась на отметке $1 485 за тысячу кубометров, утром в пятницу январский фьючерс на бирже ICE Futures торгуется на уровне $1 300 за тысячу кубометров и продолжает снижаться.
По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах Европы составляют 57,5% от общей вместимости.
- В начале 2021 года тысяча кубометров газа стоила $200—250. Резкий рост цен начался со второй половины года. Отметку в $1 900 за тысячу кубометров биржевая цена на газ в Европе впервые пересекла 6 октября. Впоследствии цены снизились и составляли менее $1 000.
- В начале декабря «Газпром» перестал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» на месяц и перешел на ежедневное бронирование.
- Это привело к новому всплеску цен на газовом рынке. 21 декабря стоимость газа в Европе преодолела исторический максимум в $2 000 за тысячу кубометров.