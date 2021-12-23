Нардеп Шевченко, який літав до Лукашенка, заявив, що СБУ порушила проти нього провадження

Позафракційний нардеп Євгеній Шевченко заявив, що Служба безпеки України порушила проти нього кримінальне провадження за статтею «державна зрада».
Про це він повідомив у Facebook.
«Якщо вже інформація просочилася в ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрила по мені справу за ст. 111 ККУ. Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Весела компанія, чи не так?», — написав він. Шевченко додав, що його звинувачують у «створенні «русского мира» в Україні».
Наприкінці травня фракція «Слуга народу» виключила зі свого складу Євгенія Шевченка. Тодішній голова партії Олександр Корнієнко зазначив, що Шевченко поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами, а також завдав шкоди її міжнародному іміджу як держави, яка керується демократичними європейськими цінностями.
- Шевченко підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, 23 травня він привітав затримання опозиціонера Романа Протасевича. 20 квітня Шевченко літав у Мінськ на зустріч із Лукашенком, хоча Україна не визнає його легітимним президентом Білорусі. Фракція після цього закликала Шевченка пояснити свій візит, а він натомість попросив виключити його із фракції. Він заявляв, що його політичне бачення не збігається із баченням партії.