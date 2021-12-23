Нардеп Шевченко, який літав до Лукашенка, заявив, що СБУ порушила проти нього провадження

Позафракційний нардеп Євгеній Шевченко заявив, що Служба безпеки України порушила проти нього кримінальне провадження за статтею «державна зрада».

Про це він повідомив у Facebook.

«Якщо вже інформація просочилася в ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрила по мені справу за ст. 111 ККУ. Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Весела компанія, чи не так?», — написав він. Шевченко додав, що його звинувачують у «створенні «русского мира» в Україні».

Наприкінці травня фракція «Слуга народу» виключила зі свого складу Євгенія Шевченка. Тодішній голова партії Олександр Корнієнко зазначив, що Шевченко поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами, а також завдав шкоди її міжнародному іміджу як держави, яка керується демократичними європейськими цінностями.