Посол Білорусі: Позиція Лукашенка щодо Криму залежить від «дій Києва»

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол заявив, що позиція самопроголошеного президента Олександра Лукашенка щодо статусу окупованого Росією Криму залежить від «дій української влади», а точніше — від ставлення до Лукашенка.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «НАШ», передає «Радіо Свобода».

«Від позиції України залежатиме позиція президента Республіки Білорусь. Ми бачимо, що за останні півтора року Україна повністю радикалізувалася щодо Республіки Білорусь, тому всі подальші дії президента будуть кроками у відповідь на дії української влади [...]. Олександр Григорович визнає чи не визнає, чи поїде він туди, чи ні — залежить лише від дій української влади», — сказав Сокол.

При цьому він додав, що Білорусь нібито ніколи не ставила під сумнів територіальну цілісність України, але «ми маємо виходити з реальної політики».