Глава МЗС України назвав заяву Лукашенка про «де-юре та де-факто російський» Крим «потоком свідомості»

Заява самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про «російський Крим» є черговим «проявом потоку свідомості» і завдасть непоправного удару по українсько-білоруських стосунках.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі голів МЗС країн НАТО у Ризі.

«Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим — це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість», — сказав глава МЗС України.

За словами Кулеби, Україна оцінюватиме дії Лукашенка, а не його слова.

«Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії», — додав він.