Дослідження: Бустерна доза вакцини CoronaVac не захищає від штаму «Омікрон»

Дослідники з Гонконгу дійшли висновку, що бустерна доза вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac не забезпечує належного рівня захисту від штаму «Омікрон».
Про це пише Reuters.
Дослідження проводили вчені з Гонконзького університету та Китайського університету Гонконгу за фінансової підтримки уряду Гонконгу. Вчені зʼясували, що препарат Pfizer-BioNTech виявився у цьому питанні ефективнішим. Одна доза вакцини Pfizer після двох доз CoronaVac забезпечила «захисні рівні» антитіл проти штаму «Омікрон». Три дози вакцини CoronaVac не забезпечили такого рівня, заявили вчені.
У Гонконгу використовуються вакцини Sinovac та Pfizer-BioNTech. Але люди віком 12—17 років мають право лише на вакцину Pfizer.
- У середині грудня повідомлялося, що дві дози вакцини CoronaVac, що застосовується в Україні, не захищають від нового штаму коронавірусу «Омікрон». У Pfizer є захист, але він слабкий.
- Раніше повідомлялося, що антитіла від вакцини Pfizer у 40 разів менш ефективні проти штаму «Омікрон». Компанія після цього повідомила, що необхідно колоти три дози.