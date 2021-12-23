Исследование: Бустерная доза вакцины CoronaVac не защищает от штамма «Омикрон»

Исследователи из Гонконга пришли к выводу, что бустерная доза вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac не обеспечивает должного уровня защиты от штамма «Омикрон».

Об этом пишет Reuters.

Исследование проводили ученые из Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга при финансовой поддержке правительства Гонконга. Ученые выяснили, что препарат Pfizer-BioNTech оказался в этом вопросе более эффективным. Одна доза вакцины Pfizer после двух доз CoronaVac обеспечила«защитные уровни» антител против штамма «Омикрон». Три дозы вакцины CoronaVac не обеспечили такого уровня, заявили ученые.