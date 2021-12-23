Адвокат Порошенка: Верховний суд викликає Зеленського на засідання

Верховний суд викликає президента Володимира Зеленського на засідання за позовом лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка. Справа стосується коментування Зеленським «плівок Медведчука».

Повістку про виклик опублікував адвокат Порошенка Ігор Головань.

У повістці зазначено, що суд викликає президента для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи «про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії».

Засідання призначили на 28 лютого 2022 року на 15:00.