Адвокат Порошенко: Верховный суд вызывает Зеленского на заседание

Верховный суд вызывает президента Владимира Зеленского на заседание по иску лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко. Дело касается комментирования Зеленским «пленок Медведчука».

Повестку о вызове опубликовал адвокат Порошенко Игорь Головань.

В повестке указано, что суд вызывает президента для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела «о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия».

Заседание назначили на 28 февраля 2022 года на 15:00.