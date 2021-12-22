У зоні ООС вперше провели бойові стрільби з Javelin

У зоні проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі вперше пройшли бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Відео з навчань оприлюднив телеканал «Дом».

Javelin здатний знищувати танки на відстані до пʼяти кілометрів, але наразі військові застосували його саме на бойових стрільбах.

За вісім років війни на сході України Збройні сили не використовували у бою протитанкові комплекси Javelin, але такі навчання уже проходили на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області.

Важливою перевагою цих комплексів є те, що ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже 100% точності стрільби.

Нині на озброєнні ЗСУ є майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до Javelin, які можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.