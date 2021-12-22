В зоне ООС впервые провели боевые стрельбы из Javelin

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе впервые прошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Видео учений обнародовал телеканал «Дом».

Javelin способен уничтожать танки на расстоянии до пяти километров, но военные применили его именно на боевых стрельбах.

За восемь лет войны на востоке Украины Вооруженные силы не использовали в бою противотанковые комплексы Javelin, но такие учения уже проходили на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

Важным преимуществом этих комплексов является то, что ракета после пуска может сама наводиться на цель, что позволяет достигать почти 100% точности стрельбы.

Сейчас на вооружении ВСУ есть почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к Javelin, которые могут применить на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.