Науковці виявили мікропластик у повітрі на висоті майже 3 км над рівнем моря

Науковці з Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS) взяли проби повітря на висоті 2 877 метрів над рівнем моря і виявили там частинки мікропластику.

Проби брали в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях, повідомляє The Guardian.

Фахівці здивувалися такій «знахідці», бо ця обсерваторія вважається «чистою станцією» через своє розташування.

Загалом науковці тестували 10 тисяч кубометрів повітря на тиждень у період з червня до жовтня 2017 року — у всіх зразках знайшли мікропластик.

Вивчаючи траєкторію повітряних мас, фахівці зрозуміли, що джерело забруднення йшло з Північної Африки та Північної Америки.

За словами головного автора дослідження Стіва Аллена із Університету Далхаузі в Канаді, ці частинки мікропластику подолали такі великі відстані тому, що потрапили високо в атмосферу. Як тільки вони потрапили в тропосферу, їх віднесло дуже швидкими повітряними масами.