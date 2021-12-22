Ученые обнаружили микропластик в воздухе на высоте почти 3 км над уровнем моря

Ученые из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) взяли пробы воздуха на высоте 2 877 метров над уровнем моря и обнаружили там частицы микропластика.

Пробы брали в обсерватории Пик-дю-Миди во французских Пиренеях, сообщает The Guardian.

Специалисты удивились такой «находке», потому что эта обсерватория считается «чистой станцией» из-за своего расположения.

Ученые тестировали 10 тысяч кубометров воздуха в неделю в период с июня по октябрь 2017 года — во всех образцах нашли микропластик.

Изучая траекторию воздушных масс, специалисты поняли, что источник загрязнения шел из Северной Африки и Северной Америки.

По словам главного автора исследования Стива Аллена из Университета Далхаузи в Канаде, эти частицы микропластика преодолели столь большие расстояния потому, что попали высоко в атмосферу. Как только они попали в тропосферу, их унесло очень быстрыми воздушными массами.