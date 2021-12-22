Синоптики попередили про сильні нічні морози: у Київській області буде -19 °С

У ніч проти четверга, 23 грудня, температура в Україні знизиться до -23 °С, у Київській області очікується до -19 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, опадів не буде, проте на дорогах можлива ожеледиця, вітер північно-західний та західний, 5—10 м/с.