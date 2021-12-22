Синоптики предупредили о сильных ночных морозах: в Киевской области будет -19 °С

В ночь на четверг, 23 декабря, температура в Украине снизится до -23 °С, в Киевской области ожидается до -19 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, осадков не будет, однако на дорогах возможна гололедица, ветер северо-западный и западный, 5—10 м/с.