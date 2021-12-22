Ілон Маск заявив, що продав обіцяний пакет акцій Tesla в 10%

Найбагатша людина світу, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що виконав свою обіцянку продати 10% свого пакета акцій Tesla.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США, у понеділок, 21 грудня, Маск продав приблизно 584 тисячі цінних паперів, реалізувавши опціони на купівлю 2 мільйонів акцій. Починаючи з 8 листопада Маск загалом продав акції на понад $14 мільярдів.
Відповідаючи на запитання про те, чи він продав акції через результати його ж опитування у Twitter, Маск заявив, що йому потрібно було «попри все» реалізувати опціони на акції, термін яких спливає у 2022 році. Також він звинуватив Каліфорнію в надмірному оподаткуванні. 20 грудня у своєму Twitter він написав, що сплатить понад $11 мільярдів податків із продажу акцій.
- 6 листопада Маск запитав користувачів Twitter, чи варто йому продати 10% своїх акцій Tesla. Імовірно, так він відреагував на запропонований Білим домом податок для багатих людей, який стосується нереалізованого приросту капіталу. Майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.
- 10 грудня Маск написав у Twitter, що розмірковує про те, щоб кинути роботу та стати блогером.
- Зараз Ілон Маск обіймає посаду генерального директора в Tesla та SpaceX, а також керує стартапом Neuralink і компанією The Boring Company. Основу його статків становлять акції Tesla. До проведення опитування у Twitter Маску належало 17% акцій Tesla — вартість частки оцінювалася у понад $200 мільярдів, а 10% від неї — майже у $21 мільярд.