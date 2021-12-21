На аукціоні Aguttes у вигляді NFT-токена продали перше в історії СМС

У цьому повідомленні містилося привітання на 15 знаків Merry Christmas («З Різдвом Христовим»), його відправили 3 грудня 1992 року працівнику компанії Vodafone Річарду Джарвісу.

Невзаємозамінні токени (NFT) — це особливий тип криптовалюти, який відрізняється від більшості криптовалют, таких як Zcash, та багатьох мережевих або службових токенів, які за своїм джерелом є взаємозамінними, тобто це актив, який існує лише у власних криптосистемах.