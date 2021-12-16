Hello, World! Найпершу сторінку Вікіпедії продали на аукціоні за $750 тисяч

Найпершу сторінку вільної онлайн-енциклопедії Вікіпедія продали у вигляді NFT-токену за $750 тисяч на аукціоні Christie's. Виручені кошти підуть на благодійність і розвиток соціальної мережі WT.Social, яку запустили два роки тому.
Поява цієї сторінки датується 15 січня 2001 року, на ній співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз написав: Hello, World!
На цьому ж аукціоні продали iMac полуничного кольору, з якого запускали першу сторінку та всі наступні — його оцінили у $187 тисяч.
Аукціонний дім повідомляє, що незабаром продану сторінку знову запустять в інтернеті, тож її зможе відредагувати кожен охочий (утім, через пʼять хвилин після цього сторінка повертатиметься до початкового вигляду). Ця функція стане можливою, якщо новий власник не закриє до неї доступ.
- Американський режисер і сценарист Квентін Тарантіно виставив на продаж у вигляді NFT-токенів сім видалених сцен із фільму «Кримінальне чтиво». Видалені сцени, а також рукописний сценарій фільму з аудіокоментарями у вигляді NFT продадуть на онлайн-маркетплейсі OpenSea. Лоти випустять на базі блокчейн-платформи Secret Network, завдяки чому сцени з фільму та сценарій зможуть побачити лише покупці, імена яких залишаться в секреті.