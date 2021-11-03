Режисер Квентін Тарантіно продає у вигляді NFT сім віддалених сцен із «Кримінального чтива»

Американський режисер і сценарист Квентін Тарантіно виставив на продаж у вигляді NFT-токенів сім віддалених сцен із фільму «Кримінальне чтиво».

Про це повідомляє CNBC.

Віддалені сцени, а також рукописний сценарій фільму з аудіокоментарями у вигляді NFT продадуть на онлайн-маркетплейсі OpenSea. Лоти випустять на базі блокчейн-платформи Secret Network, завдяки чому сцени з фільму та сценарій зможуть побачити лише покупці, імена яких залишаться у секреті.

Сам Тарантіно заявив, що радий відкрити новий світ NFT та продати фанатам ексклюзивні матеріали.