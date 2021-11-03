Режисер Квентін Тарантіно продає у вигляді NFT сім віддалених сцен із «Кримінального чтива»

Американський режисер і сценарист Квентін Тарантіно виставив на продаж у вигляді NFT-токенів сім віддалених сцен із фільму «Кримінальне чтиво».
Про це повідомляє CNBC.
Віддалені сцени, а також рукописний сценарій фільму з аудіокоментарями у вигляді NFT продадуть на онлайн-маркетплейсі OpenSea. Лоти випустять на базі блокчейн-платформи Secret Network, завдяки чому сцени з фільму та сценарій зможуть побачити лише покупці, імена яких залишаться у секреті.
Сам Тарантіно заявив, що радий відкрити новий світ NFT та продати фанатам ексклюзивні матеріали.
- Фільм «Кримінальне чтиво» 1994 року був другою роботою Тарантіно. Фільм прославив режисера і отримав «Золоту пальмову гілку» на кінофестивалі в Каннах, а незабаром співавтор сценарію Роджер Евері взяв «Оскар».
- У вересні компанія з Дубаю 3F Music придбала приблизно за $74 тисячі NFT-токен із зображенням дворічної дівчинки, яка стала відомою завдяки своєму «погляду скоса».
- До цього вихідний код Всесвітньої павутини (WWW) продали на онлайн-аукціоні Sothebyʼs у вигляді незамінного токена за $5,4 мільйона.