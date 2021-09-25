Продюсерська компанія з Дубая придбала NFT-токен із зображенням дівчинки з «поглядом скоса» за понад $70 тисяч

На знімку зображена тоді ще дворічна Хлоя Клем, яка дивиться скоса на свою маму після того, як та повідомляє про несподівану поїздку в Діснейленд. Сімʼя Клем продала NFT-токен на аукціоні за 25 Ethereum — це один із видів криптовалюти. NFT-токени зазвичай купуються і продаються за криптовалюту.

Музична продюсерська компанія з Дубая 3F Music придбала приблизно за $74 тисячі NFT-токен із зображенням дворічної дівчинки, яка стала відомою завдяки своєму «погляду скоса» .

Відео з Хлоєю, якій зараз 10 років, подивилися понад 20 мільйонів разів. Хлоя також зібрала понад 5 мільйонів підписників в Instagram і була представлена ​​в рекламі Google в Бразилії.

NFT надає цифровий сертифікат власності на витвори і дає змогу продавати оригінальні версії популярного онлайн-контенту, наприклад, вірусні меми та твіти, так, ніби вони — фізичні твори мистецтва.

У багатьох випадках власник може зберегти авторське право на свій твір та продовжувати продавати його копії, але покупець володіє першоджерелом. Деякі люди порівнюють це з придбанням копії твору з автографом, а колекціонери кажуть, що цінують «право хвалитися» оригіналом.