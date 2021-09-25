Продюсерская компания из Дубая приобрела NFT-токен с изображением девочки со «взглядом искоса» за более чем $70 тысяч

На снимке изображена тогда еще двухлетняя Хлоя Клемм, которая смотрит искоса на свою маму после того, как та сообщает о неожиданной поездке в Диснейленд. Семья Клемм продала NFT-токен на аукционе за 25 Ethereum — это один из видов криптовалюты. NFT-токены обычно покупаются и продаются за криптовалюту.

Музыкальная продюсерская компания из Дубая 3F Music приобрела примерно за $74 тысячи NFT-токен с изображением двухлетней девочки, которая стала известной благодаря своему «взгляду искоса» .

Видео с Хлоей, которой сейчас 10 лет, посмотрели более 20 миллионов раз. Хлоя также собрала более 5 миллионов подписчиков в Instagram и была представлена ​​в рекламе Google в Бразилии.

NFT предоставляет цифровой сертификат собственности на произведения и позволяет продавать оригинальные версии популярного онлайн-контента, например, вирусные мемы и твиты, словно они — физические произведения искусства.

Во многих случаях владелец может сохранить авторское право на свое произведение и продолжать продавать его копии, но покупатель обладает первоисточником. Некоторые люди сравнивают это с приобретением копии произведения с автографом, а коллекционеры говорят, что ценят «право хвастаться» оригиналом.